TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze Planına Sert Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile Ortak Basın Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması planına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, konuyla ilgili, "Bu öğrenilmiş çaresizlikten başka bir şey değildir. Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması; hatta ve hatta dillerindeki baklayı da çıkardılar, Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da mantığa da aykırıdır," diyerek bu iddiaların rasyonel olmadığını ifade etti.

Görüşmeler ve İş Birliği Protokolü

Kurtulmuş, Al Musalam ile TBMM'de bir araya geldikten sonra işbirliği protokolünü imzaladı. İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, bu protokolün iki ülke arasındaki parlamenter işbirliğini güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin ticaret, turizm, enerji ve savunma alanlarında ilerlemesi konusundaki beklentilerini dile getirdi.

Depremlerin Yıl Dönümünde Anma

Ayrıca, Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne de değinerek, felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin deprem sonrasında hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve yıl sonu itibarıyla 450 bin konutun tamamlanacağını açıkladı.

Filistin Meselesinde Ortak Durus

Kurtulmuş, Filistin meselesine ilişkin Türkiye ve Bahreyn’in ortak görüşlerde bulunduklarını belirterek, bu konuda iki devletli çözüm üzerinde fikir birliği sağlandığını vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki planına karşı çıkarak, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir gücünün, hangi askeri ve siyasi güç olursa olsun Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. Bu hayalperest uygulamalara geçit verilmemelidir," sözleriyle durumu bir kez daha netleştirdi.