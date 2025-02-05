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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Gazze Satılık Değil, Filistin'in Parçasıdır'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'nin Filistinlilerin olduğu vurguladı ve ABD'nin tutumuna tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Gazze Satılık Değil, Filistin'in Parçasıdır'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'nin Filistin'in Ayrılmaz Bir Parçası Olduğunu Vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına karşı çıkarak, "Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir" dedi.

Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değindi ve 1,5 yıldır devam eden soykırımın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararını hatırlattı.

Kurtulmuş, "Hakkında tutuklama kararı çıkartılmış olan bir potansiyel suçlu, soykırım suçlusu ve uluslararası hukukun karşısında sanık durumunda olan bir sözde başbakanın, dünyanın en büyük ülkesi olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından karşılanmış olması insanlık vicdanını yaralamıştır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın çabalarının sonuç vermeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini ve bu katliamların hesabının insanlık adına sorulacağını belirtti.

Kurtulmuş, Gazze'de 1,8 milyon Gazzeliye saygı göstererek, "Aç biilaç, evsiz, üstünde kendisini yağmurdan koruyacak hiçbir şey olmadan direnen bu insanları selamlıyorum" dedi. Ayrıca, Gazze'de yaşananların sadece evlerin değil, geleceklerin yok edilmesi olduğunu ifade etti.

"Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların yeni bir hayalin peşinde koşmaları anlaşılır gibi değildir" diyen Kurtulmuş, ABD Başkanı'nın barış vaatlerini ve Gazze'nin önemini bir kez daha vurguladı.

Kurtulmuş, ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerine Vietnam, Afganistan ve Irak'tan ders almayı unutmamalarını tavsiye ediyorum. Orta Doğu'daki halklar, böyle bir gelişmeye karşı çıkacak ve bunu asla kabul etmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Türkiye'nin Filipin halkının haklarını her platformda savunacağını belirten Kurtulmuş, ABD'nin bu yanlış tutumdan bir an önce vazgeçmesinin dünya ve Orta Doğu barışı için önem taşıdığını açıkladı.

(Sürecek)

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