TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrikalı Milletvekili ve Sporcu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anlamlı Buluşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve ünlü sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

Önemli Mesajlar Verildi

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik." ifadesini kullandı. Cesur Duruşlarına Teşekkür

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan bu iki değerli kişinin cesaretini yürekten takdir ediyorum. Monson, 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim' diyerek bizleri duygulandırdı. Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Gazi Meclisimizin camide eda etmesi de oldukça anlamlı ve kıymetli."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile (sağda) ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile (sağda) ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile (sağda) ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile (sağda) ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.