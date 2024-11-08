TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore ile Stratejik İlişkiler Üzerine Görüşmeler Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile bir araya geldi.

Güney Kore Meclis Başkanı'na Tebrik

Kurtulmuş, Endonezya'nın Temsilciler Meclisi'nde yapılan görüşmede, Woo'yu yeni görevinde tebrik ederek başarılar diledi. İki ülkenin mesafesi ne kadar uzak olsa da, dostluk bağlarının güçlü olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Türkiye ve Güney Kore, birbirini çok yakın hisseden iki millettir" dedi.

İlişkiler Sürekli Gelişiyor

Kurtulmuş, 2012 yılından bu yana Türkiye ile Güney Kore arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin mevcut olduğunu ve bu ilişkilerin sürekli gelişim gösterdiğini belirtti. Karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Türkiye Daveti ve Ticaret Hedefleri

Kurtulmuş, Woo Won-Shik'i Türkiye'ye davet etti ve Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi, enerji ve turizm alanlarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşmeye Katılanlar

Görüşmede AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile bir araya geldi.