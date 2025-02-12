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TBMM Başkanı Kurtulmuş, HUDER Genel Başkanı Oymak ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak'ı basına kapalı gerçekleşen bir görüşmede kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HUDER Genel Başkanı Oymak ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HUDER Genel Başkanı Oymak'ı Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak ve onunla birlikteki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki bu önemli kabulü, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmazken, bu buluşmanın Türkiye'nin hukuki meselelerine dair değerlendirmelerin yapıldığı bir platform olduğu vurgulanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak (sol...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak (sol 4) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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