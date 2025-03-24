TBMM Başkanı Kurtulmuş İftar Programında Meclis Personeline Hitap Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında Meclis personeline siyasi istikrarın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:01
TBMM Başkanı Kurtulmuş İftar Programında Meclis Personeline Hitap Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İftar Programında Mesajlar Verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen iftar programında Meclis personeliyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını pekiştirmenin önemine değindi.

İstikrar Vurgusu

Kurtulmuş, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlandığı bir ülkede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti ve "Dolayısıyla ülkemizde istikrarsızlığı özendirecek hiçbir sözün, hiçbir çabanın milletimiz tarafından takdir edilmeyeceğinin, hoş görülemeyeceğinin bilinmesini arzu ederim," dedi.

Meclis Çalışmalarının Kahramanları

Meclis faaliyetlerinin görünmez kahramanları olarak tanımladığı personeline teşekkür eden Kurtulmuş, ramazanın tüm halka huzur ve barış getirmesini diledi. TBMM'nin, kurumsal kapasitesi itibarıyla dünyanın önemli meclislerinden biri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, “Bu katkılar yeterince sağlıklı bir şekilde ortaya konulmasa, TBMM'nin kurumsal kapasitesinin de böylesine önemli bir seviyeye çıkması mümkün olmaz,” şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Birlik Mesajı

Kurtulmuş, Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgularken, "Demokratik katılımın fevkalade güçlü olduğu bir meclisteyiz" ifadesini kullandı. 28. Dönem TBMM'nin, 16 siyasi parti temsilcisiyle çok sesli bir yapıda olduğunu belirterek, bu çeşitliliğin zenginlik olarak korunması gerektiğini kaydetti.

Siyasi İstikrarın Önemi

Kurtulmuş, Suriye ve Filistin'deki gelişmelere ve bölgedeki diğer çatışmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin birleşik bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti. "Birliğimizin, beraberliğimizin sağlanması için milli hedefler doğrultusunda hareket etmemiz en temel vazifelerimizdendir" diye konuştu.

Ramazan Ayının Önemi ve Umut Dolu Mesajlar

Ramazan ayının, birlik ve beraberliği artırma fırsatı sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Ramazan Bayramı’nın da bu duyguları pekiştirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası alanda güçlü bir ülke olma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Meclis personeliyle fotoğraf çektirdi ve çocuklarla yakından ilgilendi.

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