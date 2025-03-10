TBMM Başkanı Kurtulmuş: İki Devletli Çözüm Artık Kaçınılmaz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Medya ile İftarda Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen iftar programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Filistin meselesi hakkında, "Eninde sonunda artık iki devletli bir çözüm olacak." diyerek uluslararası camianın bu çözüme yaklaşımının giderek olumlu hale geldiğinin altını çizdi.

Suriye'deki Durum ve Milli Menfaatler

Suriye'deki son duruma da değinen Kurtulmuş, "Bu meseleye milli menfaatler çerçevesinden bakmak lazım. Bu bölgenin daha fazla bölünmesinde menfaatleri olan ülkeler var." ifadesini kullandı.

Dünyada Yeni Dönem

Kurtulmuş, dünyayı etkileyen değişimlere dikkat çekerek, "Dünyanın yeni bir döneme evrildiğini" belirtti. Ukrayna ve Filistin meselelerini örnek göstererek, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Güç Merkezleri ve Türkiye'nin Rolü

Dünyada çok kutupluluğun öne çıkacağına inan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde belirleyici bir rol oynamasını beklediğini ifade etti.

İsrail'e Dikkat Çekti

Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası alanda yaşadığı geçerlilik kaybını değerlendirerek, "İsrail'e verilen bütün payeler artık bitti." dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik tavırlarını hatırlatarak, insanların zihninde İsrail'in artık eskisi gibi görülmediğine vurgu yaptı.

Avrupa ve Türkiye İlişkileri

Avrupa'da yükselen aşırı sağa da değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa için de önemli bir rahatlatıcı olacağını belirtti.

Yeni Anayasa Çalışmaları Üzerine

Yeni anayasa çalışmalarına dair bir soru üzerine, "Bu nihayetinde bir siyasi iklim meselesidir." diyen Kurtulmuş, demokratik bir anayasa için toplumun tüm kesimlerinin bu süreçte yer alması gerektiğini vurguladı.