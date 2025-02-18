TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Japon Arama Kurtarma Ekibi Arasındaki Baklava Diyaloğu

Japon Arama Kurtarma Ekibi ile Sıcak Diyalog

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye yardım için gelen Japon arama kurtarma ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile samimi bir sohbete imza attı. Japon ekibin üyeleri, Türkiye'de yedikleri baklavayı asla unutamadıklarını dile getirdiler.

Baklava İkramı ve Unutulmaz Anılar

Kurtulmuş'un, Japon kurtarma ekip üyelerine verdiği cevap ise sıcacık bir tebessüm oluşturdu. "İnşallah Türkiye'ye tekrar gelirseniz baklava ikram ederiz" diyerek, dostluk mesajı verdi.

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardıma gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi. Ekip, bölgede yaşadıkları deneyimleri Kurtulmuş'a aktardılar.

Türklerin Misafirperverliği

Japon ekibi, Türkiye'de deprem sonrası kendilerine sürekli sıcak yemek ikram eden Türk vatandaşlarını unutamadıklarını belirtti. Bir ekip üyesi, diğer deprem bölgelerinde kendi yemeklerini konserve olarak götürdüklerini fakat Türkiye'de sıcak yemeklerin kendilerine sunulmasının unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Atatürk ve Türk-Japon Dostluğu

Ayrıca, İncirlik Üssü'ne malzeme taşıyan bir Japon askeri, Türk subayları tarafından kendisine hediye edilen, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan bir peçenin öneminden bahsetti. Japon askeri, bu peçeyi taktığında hem Türk vatandaşlarının hem de askerlerin "Bir ihtiyacınız var mı?" diye sorduğunu ifade ederek, "Dünya kahramanı Atatürk tarafından sadece Türk milleti değil, Japon milleti de korunmuş sayılır," dedi.

Bunun yanı sıra ekip üyeleri, kendilerini gördüğünde insanların sevgi gösterisinde bulunmasının ve havalimanından alkışlarla uğurlanmasının, kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladılar.

Tüm bu paylaşımlar, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Japon arama kurtarma ekibi arasında özel bir bağın oluşmasına katkı sağladı.