TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Japon Arama Kurtarma Ekibi Arasındaki Baklava Diyaloğu

Kurtulmuş, Japon ekibe Türkiye'de yedikleri baklavayı hatırlatarak, tekrar gelmelerini temenni etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Japon Arama Kurtarma Ekibi Arasındaki Baklava Diyaloğu

Japon Arama Kurtarma Ekibi ile Sıcak Diyalog

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye yardım için gelen Japon arama kurtarma ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile samimi bir sohbete imza attı. Japon ekibin üyeleri, Türkiye'de yedikleri baklavayı asla unutamadıklarını dile getirdiler.

Baklava İkramı ve Unutulmaz Anılar

Kurtulmuş'un, Japon kurtarma ekip üyelerine verdiği cevap ise sıcacık bir tebessüm oluşturdu. "İnşallah Türkiye'ye tekrar gelirseniz baklava ikram ederiz" diyerek, dostluk mesajı verdi.

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardıma gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi. Ekip, bölgede yaşadıkları deneyimleri Kurtulmuş'a aktardılar.

Türklerin Misafirperverliği

Japon ekibi, Türkiye'de deprem sonrası kendilerine sürekli sıcak yemek ikram eden Türk vatandaşlarını unutamadıklarını belirtti. Bir ekip üyesi, diğer deprem bölgelerinde kendi yemeklerini konserve olarak götürdüklerini fakat Türkiye'de sıcak yemeklerin kendilerine sunulmasının unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Atatürk ve Türk-Japon Dostluğu

Ayrıca, İncirlik Üssü'ne malzeme taşıyan bir Japon askeri, Türk subayları tarafından kendisine hediye edilen, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan bir peçenin öneminden bahsetti. Japon askeri, bu peçeyi taktığında hem Türk vatandaşlarının hem de askerlerin "Bir ihtiyacınız var mı?" diye sorduğunu ifade ederek, "Dünya kahramanı Atatürk tarafından sadece Türk milleti değil, Japon milleti de korunmuş sayılır," dedi.

Bunun yanı sıra ekip üyeleri, kendilerini gördüğünde insanların sevgi gösterisinde bulunmasının ve havalimanından alkışlarla uğurlanmasının, kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladılar.

Tüm bu paylaşımlar, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Japon arama kurtarma ekibi arasında özel bir bağın oluşmasına katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!