TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması Bekliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan gelecek açıklamanın, terörün sona ermesini müjdeleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması Bekliyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı'ya İlişkin Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "İmralı'dan en kısa süre içerisinde terörün bitirildiği ve artık bir terörsüz Türkiye döneminin başladığını ilan edecek açıklama gelir" dedi. Kurtulmuş, terör sorununu bir an önce çözmenin Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Sürecin Şeffaflığına Dikkat Çekti

Kurtulmuş, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası aldığı geri dönüşlerin sürecin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Tarihler üzerinde durmaktansa, bu işin sağlam ve hızlı bir şekilde sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Terör Sorununa Kapsamlı Bakış

40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör sorununa dikkat çeken Kurtulmuş, bu belanın 40 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 2 trilyon doları aşan maddi kayıplara sebep olduğunu hatırlattı. Terör örgütünün uzun yıllar boyunca desteklenen bir yapı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa ile İlişkilerdeki Gelişmeler

Kurtulmuş, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Avrupa Birliği'nin zorluklarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. "Avrupa ordusu Türkiye'siz olmaz" söyleminin gündeme gelmesinin bu süreçteki değişimleri yansıttığını belirtti.

Herkesin Dikkatini Çekti

TBMM Başkanı, siyasi liderlere çağrıda bulunarak, "Herkes, yüz kere düşünüp bir konuşsun. Önemli olan Türkiye’nin geleceği için iyi bir iş yapmaktır" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin artık terör meselesi olmadan, huzur içerisinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

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