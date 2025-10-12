TBMM Başkanı Kurtulmuş İslamabad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' için bulunduğu Pakistan'da Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:19
TBMM Başkanı Kurtulmuş İslamabad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş İslamabad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Ziyaretin Amacı ve Bağlamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Pakistan'da Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Görüşme ve Anı Etkinliği

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret anısına Kurtulmuş, büyükelçilik binasının bahçesine fidan dikti. Görüşme ve anı etkinliği, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve parlamenter iş birliğinin önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak için gittiği Pakistan'da, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?
2
Finike'de 2. Yazır Üzümü Şenliği: Coğrafi İşaret Hamlesi
3
YTB Lyon'da 'Kuşaktan Kuşağa': Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı
4
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
Denizli Pamukkale'de Kayıp Ahmet Sünger Bulundu
6
Alanya'da 4. Tropikal Meyve Festivali Sona Erdi
7
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?