TBMM Başkanı Kurtulmuş İslamabad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Ziyaretin Amacı ve Bağlamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Pakistan'da Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Görüşme ve Anı Etkinliği

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret anısına Kurtulmuş, büyükelçilik binasının bahçesine fidan dikti. Görüşme ve anı etkinliği, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve parlamenter iş birliğinin önemini vurguladı.

