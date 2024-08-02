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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin Cenaze Törenine Katılıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'a gitti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin Cenaze Törenine Katılıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş Katar’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı.

Heyet Karşılandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte birçok milletvekili de eşlik etti. Doha Eski Havalimanı’nda, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer yetkililer, heyeti karşıladı.

Cenaze Töreni Detayları

Cenaze töreni, Cuma namazını takiben İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde gerçekleştirilecek. İslam dünyasından birçok yetkilinin katılım gösterdiği törenin ardından, İsmail Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecektir.

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