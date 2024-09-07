TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'de Öldürülen Aktivistin Annesine Taziye Telefonu Açtı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir olay sonucunda hayatını kaybeden insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonla görüştü.

Vefat Eden Aktivistin Annesiyle Görüşme

Kurtulmuş, görüşme esnasında, Eygi'ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına sabır diledi. Bu acı olay, Filistin’e destek amacıyla giden aktivistler arasında önemli bir kaybı temsil ediyor.