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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul ederek, destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Süryani Cemaati'ne Destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti. Kurtulmuş, heyeti Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Süryanilerin ana vatanlarında en iyi şekilde yaşamaları için gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin Süryani Vatandaşlarına Desteği

Kurtulmuş, Türkiye'nin asli unsurları olan Süryani vatandaşların dini, sosyal ve ekonomik taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca, yurt dışında bulunan Süryani cemaatinin, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

İsveç Heyetinden Teşekkür

İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye’de üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini ve bu temasların verimli geçtiğini anlattı. Aydın, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yaptığı reformlar için şükranlarını sunarak, bu reformlar sayesinde Süryanilerin birçok sorununun çözüldüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ilerleyişine destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.

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