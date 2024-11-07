TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana ile Görüştü

TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki olumlu ilişkilerin parlementolar tarafından da desteklenmesini ve parlamenter diplomasinin tüm olanaklarının kullanılmasını vurguladı. 21 milyar dolarlık ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması ihtiyacını dile getirdi.

Bölgesel Barış ve Güvenlik

Kurtulmuş, Türkiye ve İtalya'nın bulunduğu bölgedeki çok yönlü krizlerin barış perspektifi ile çözülmesi gerektiği üzerinde durdu. İsrail hükümetinin Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırgan politikalarının durdurulmasını istedi. Özellikle Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik potansiyel saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İtalya'nın Rolü ve Davet

Kurtulmuş, İtalya'nın bu krizlerden etkilenmiş bir ülke olarak, İsrail'in saldırganlıklarını durdurmak için inisiyatif almasının önemli olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Fontana'yı Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez ile Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana (sağ 2) ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (solda), CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez (sol 4) ve Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça (sol 2) da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana (sağ 2) ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (solda), CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez (sol 4) ve Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça (sol 2) da yer aldı.