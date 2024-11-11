TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'de Terörle Mücadele ve Türkiye'nin Geleceği Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'de Önemli Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'deki İktisat Kongresi binasında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, coğrafyanın terör örgütleriyle hizaya sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu coğrafyaya inat, artık terörün sıfırlandığı bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetimiz vardır" dedi.

Türkiye’nin Uluslararası Arenada Gücü

Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya genelinde kendisinden söz ettiren bir ülke haline geldiğini ve Cumhuriyet'in ikinci asrında daha etkili bir konumda olmayı hedeflediklerini ifade etti. Dünyanın çok kutuplu bir düzene gittiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yeni dönemde en avantajlı ülkelerden biri Türkiye olacaktır" şeklinde konuştu.

Ulusal Çıkarlar ve Diplomasi

Kurtulmuş, Türkiye'nin her coğrafyadan ülkelerle ilişki kurabilen ender ülkelerden biri olduğunu belirtti ve "Ülkemizin menfaatleri önceliğimizdir" dedi. Bu noktada, Türkiye'nin milli ekseninin her zaman ön planda tutulacağını vurguladı.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'da yaşananların tesadüf olmadığını dile getiren Kurtulmuş, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının tarihsel bir arka plana sahip olduğunu kaydetti. "Filistin meselesi, Osmanlı'nın yıkılışından sonra başlayan süreçlere dayanıyor" diyerek bu konunun karmaşıklığını açıkladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, "Türk'ün Kürt'e karşı en ufak bir düşmanlığı yoktur; bu durum İzmir şehrinde bizzat ispat edilmiştir" diyerek ülke içinde barış ve birlikteliğin önemine dikkat çekti. Emperyal planlara karşı durmanın gerekliliğini belirtti.

Gelişmenin Yolu: Eğitime ve Teknolojiye Yatırım

Demokrasi ve fikir özgürlüklerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Devlet ve millet olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi gibi alanlarda güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Toplantının ardından Kurtulmuş, programda yer alan STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı. İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri de programa katılarak destek verdiler. Kurtulmuş, program bitiminde Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Kızlarağası Hanı'na geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), İzmir İktisat Kongresi binasında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş'a, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağ 2), Yaşar Kırkpınar (sağda) ile Mahmut Atilla Kaya (solda) eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), İzmir İktisat Kongresi binasında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş'a, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağ 2), Yaşar Kırkpınar (sağda) ile Mahmut Atilla Kaya (solda) eşlik etti.