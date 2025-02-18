TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japon İmparatoru ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti sırasında Türk-Japon ilişkilerini ve bölgesel işbirliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japon İmparatoru ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japon İmparatoru Naruhito ile Görüşmelerini Değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japon İmparatoru Naruhito'nun kabulü hakkında, "Bu tabii Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor, Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bundan dolayı da fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, NTV ve Haber Global'in canlı yayınlarına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Japonya İlişkileri ve Gelecek Planları

Tokyo'daki görüşmelerinde, Türkiye ve Japonya arasındaki köklü ilişkileri ve geleceğe dair atılacak adımları ele alan Kurtulmuş, iki ülkenin, yeni dünya düzeninde adaletli bir sistem kurmak için işbirliği yapabileceklerinin altını çizdi. Kurtulmuş, “Derin, tarihi, köklü ilişkileri olan bu iki ülkenin, gelecekte temaslarını nasıl daha sıklaştırabileceği üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Japon yetkililerin Türkiye’nin artan gücünü fark ettiğini belirterek, “Türkiye, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'yeniden Asya girişimi' çerçevesinde önemli adımlar atmaktadır. Japonya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret de, bu bağlamda Türkiye'nin Asya'daki etkinliğine katkı sunacaktır.” dedi.

Japon Afet Yardım Ekibi'ne Teşekkür

Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Japon Afet Yardım Ekibiyle yapılan görüşmeye de değindi. “Türk milleti adına Japon Afet Yardım Ekibi'ne şükranlarımızı ifade ettik.” açıklamasında bulundu.

Tokyo'daki çeşitli etkinliklerde, el sanatları, Türkçe ve Türk musikisi kurslarına katılan Japon vatandaşlarıyla bir araya gelindiğini, ayrıca Tokyo Camii'nde Türk ve Japon vatandaşlarıyla sohbet edildiğini aktaran Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi’nin kabrinin ziyaret edildiğini belirtti.

Gazze ve Uluslararası Adalet Vurgusu

Kurtulmuş, Gazze’deki olayların sadece Filistinlileri değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir soykırım olduğunu ifade ederek, bu konudaki uluslararası dayanışmanın önemine değindi. “Artık dünyada hakkaniyeti savunan bir küresel sistem inşa etmeliyiz.” dedi.

Yeni Anayasa Gerekliliği

Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı: “Sivil, demokratik, katılımcı bir anayasanın hep birlikte tartışılması gerekir.” açıklamasında bulundu.

Sonuç olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ un Japonya ziyareti, iki ülkenin ilişkilerini derinleştirmek ve uluslararası konulardaki ortak duruşlarını pekiştirmek adına önemli bir adım niteliği taşımaktadır.

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