TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya kentinde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi ve iki ülke ilişkilerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk toplumuyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Orta Doğu ve çevresindeki etki alanlarının gelecek yönelini ve dünya sistemindeki rolünü vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'den kilometrelerce uzakta Türk vatandaşlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Japonya'da kimlikleriyle ve milli dayanışma ruhlarıyla bir arada olan Türk vatandaşlarını saygıyla sevgiyle selamlıyorum," ifadesini kullandı.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin giderek arttığını belirten Kurtulmuş, iki ülkenin toplumsal değerlerinin birliğini koruyarak dostluğu pekiştirdiğini vurguladı. "Bu gezi, diplomatik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, Türk-Japon ilişkilerini daha da tahkim edecektir," dedi.

İkili İlişkilerin Tarihsel Bağları

Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın ikili ilişkilerinin Sultan Abdülhamid ile İmparator Meiji döneminde başladığını hatırlatarak, birçok acının iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını ifade etti. Özellikle, 1999 Marmara depreminin ardından Japonya'nın Türkiye'ye gönderdiği yardım ekipleri, bu dostluğun önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

"Japonya, depremlerde ilk yardım eden ülkeler arasında yer alarak bu tarihsel bağları pekiştirmiştir," diyen Kurtulmuş, Japonya'nın Türkiye'deki yardım çabalarını unutmayan bir dostluk anlayışına sahip olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek, küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. "Savunduğumuz ilkelerle dünya barışına katkıda bulunmaya devam edeceğiz," dedi.

Japonya'da geçen her günün dolu dolu geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini umarak, toplantılarda aktif bir şekilde yer aldıklarını dile getirdi.

Kimlik ve Birlik Vurgusu

Kurtulmuş, Türk toplumunun Japonya'da güçlü bir diaspora haline gelmesini sağlamak için birlik çağrısında bulundu. "Fikirlerimiz, dünya görüşlerimiz farklı olabilir ama biz hep birlikte aynı hedefe yürüyeceğiz," dedi.

Konuşmasının sonunda, vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya genelinde adaletin sağlanmasında üstleneceği rolün öneminin altını çizdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

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