TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi ile Tokyo'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamındaki Tokyo programında, Japonya Danışma Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha ileriye taşımanın gerekliliğini ifade ederek, enerji, eğitim, turizm, doğal afetlerle mücadele ve savunma sanayisi gibi pek çok alanda işbirliğini artırma potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Başkan Kurtulmuş, Asya ülkeleriyle ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, mevcut koşulların Türkiye ve Asya ülkesi arasında önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Osaka’da yapılacak EXPO 2025 Fuarı için başarı dileklerini ileterek, Türk firmalarının fuara katılımı için gayret göstereceklerini belirtti. Japonya’nın Türkiye’nin Asya’daki üçüncü büyük ticaret ortağı olarak, bu ilişkileri daha da geliştirmek arzusunda olduğunu da ifade etti.

Görüşmenin ardından, Japonya Danışma Meclisi Genel Kurul Salonu'nu ziyaret eden Kurtulmuş'a Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi, salonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul de katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile bir araya geldi.

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