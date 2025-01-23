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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah'ı kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar'ın İnsan Hakları Temsilcisini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Gizli Görüşme

Kurtulmuş'un Meclis'teki bu kabulü, basına kapalı bir toplantı şeklinde gerçekleşti. Bu görüşme, Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğinin ve insan hakları konularındaki yaklaşımlarının önemine vurgu yapıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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