DOLAR
34,65 -0,03%
EURO
36,49 -0,3%
ALTIN
2.953,86 -0,8%
BITCOIN
3.250.275,96 -2,49%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Eski Başkanı Töre ile Veda Görüşmesi Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre ile Ankara'da görüştü ve Kıbrıs davasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Eski Başkanı Töre ile Veda Görüşmesi Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve KKTC Meclis Eski Başkanı Töre'den Önemli Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. İki lider, Ankara'da gerçekleştirilen veda ziyareti çerçevesinde önemli konu başlıklarını değerlendirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Töre'nin meclis başkanlığı süresince parlamentolar arasındaki ilişkilerdeki katkısına ve Kıbrıs davasındaki öncü rolüne teşekkür etti. Kurtulmuş, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
2
AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak
3
TBMM'de Kadın Hakları ve Aile Politikaları Üzerine Tartışmalar
4
Penta Park Sitesi Davası: Yıkımın Sorumluları Yargılanıyor
5
Erbil ve Ortaç'ın Ev Hapsi Tedbiri Kaldırıldı
6
Emine Erdoğan: 'Kadınların Teknolojideki Rolü Kritik'
7
Fransa'nın Netanyahu'ya yönelik çelişkili UCM açıklamaları

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı