TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Eski Başkanı Töre ile Veda Görüşmesi Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve KKTC Meclis Eski Başkanı Töre'den Önemli Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. İki lider, Ankara'da gerçekleştirilen veda ziyareti çerçevesinde önemli konu başlıklarını değerlendirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Töre'nin meclis başkanlığı süresince parlamentolar arasındaki ilişkilerdeki katkısına ve Kıbrıs davasındaki öncü rolüne teşekkür etti. Kurtulmuş, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.