Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Zafer Haftası Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe'deki zafer töreninde Türk bayrağı teslim etti ve Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Zafer Haftası Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki Anma Törenine Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un verildiği tarihi Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda yapılan törene katıldı. Bu etkinlik, Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlendi ve Kurtulmuş'un, Afyonkarahisar'da bulunması dikkat çekti.

Bisiklet Turu İçin Türk Bayrağı Teslimi

Kurtulmuş, tören alanına gelişinde, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılacak olan sporcularla bir araya geldi. Bu sporculara, 9 Eylül'de İzmir'de kutlanacak düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde yanlarında götürebilmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Çelenk Sunma ve Saygı Duruşu

Tören esnasında Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Askeri Anlatım ve Ziyaretler

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı'nın ardından bir subay, harekat haritası üzerinden olayları anlattı. Kurtulmuş, törenin tamamlanmasının ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek, burada and içmek üzere mezarlara karanfil bıraktı.

Katılımcılar

Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!