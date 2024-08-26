TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Zafer Haftası Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki Anma Törenine Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un verildiği tarihi Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda yapılan törene katıldı. Bu etkinlik, Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlendi ve Kurtulmuş'un, Afyonkarahisar'da bulunması dikkat çekti.

Bisiklet Turu İçin Türk Bayrağı Teslimi

Kurtulmuş, tören alanına gelişinde, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılacak olan sporcularla bir araya geldi. Bu sporculara, 9 Eylül'de İzmir'de kutlanacak düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde yanlarında götürebilmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Çelenk Sunma ve Saygı Duruşu

Tören esnasında Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Askeri Anlatım ve Ziyaretler

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı'nın ardından bir subay, harekat haritası üzerinden olayları anlattı. Kurtulmuş, törenin tamamlanmasının ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek, burada and içmek üzere mezarlara karanfil bıraktı.

Katılımcılar

Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.