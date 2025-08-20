TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon Söylentileri 'Açık Provokatörlük'

Kurtulmuş'tan sert uyarı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda ele alınmamış ve hiç bir aşamada komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuların, sanki görüşülmüş gibi kamuoyuna yansıtılmasına tepki gösterdi.

"Komisyonda konuşulmamış, hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür"

Kurtulmuş, bu tür iddiaların yanlış yönlendirmeye yol açtığını belirterek, sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu.