DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon Söylentileri 'Açık Provokatörlük'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda konuşulmamış ve üyeler tarafından paylaşılmamış konuların 'konuşulmuş' gibi gösterilmesini 'açık bir provokatörlük' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon Söylentileri 'Açık Provokatörlük'

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon Söylentileri 'Açık Provokatörlük'

Kurtulmuş'tan sert uyarı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda ele alınmamış ve hiç bir aşamada komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuların, sanki görüşülmüş gibi kamuoyuna yansıtılmasına tepki gösterdi.

"Komisyonda konuşulmamış, hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür"

Kurtulmuş, bu tür iddiaların yanlış yönlendirmeye yol açtığını belirterek, sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek