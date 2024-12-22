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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi İle Görüştü: Türkiye Yeniden Güçlü Bir Ülke Olma Yolunda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle görüşerek Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü ve Balkan politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi İle Görüştü: Türkiye Yeniden Güçlü Bir Ülke Olma Yolunda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretlerde bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası arenada yeniden güçlü bir ülke olma yolunda önemli bir momentum yakaladığını vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne değinerek, "Balkanlar'da güven ve istikrarın sağlanması en temel hedef olmalıdır" dedi. Ayrıca son yıllarda Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirtti. "Türkiye, ayrım yapmadan bütün Balkan ülkeleriyle iyi ilişkiler sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

OSmanlı döneminden bu yana süregelen dostluk bağına dikkat çeken Kurtulmuş, "Balkan coğrafyası, geçmişten gelen kültürel bağların olduğu bir yerdir ve burada barış içinde yaşama kültürünün önemi büyüktür" dedi.

Kurtulmuş, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi Türk kültürel diplomasi kurumlarının bölgede aktif bir rol oynadığını vurgulayarak, Türkiye'nin yapmış olduğu projelerle Balkanlarda pozitif bir imaj sergilediğini ifade etti.

İki ülke arasında Dolmabahçe görüşmeleri ile sürdürülen barış süreçlerine de değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi için barışçıl ve yapıcı bir rol üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunun güçlendiği bir dönemde olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Bölgedeki sorunları çözmek için tüm ülkeleri destekleyecek bir politika izleyeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, Suriye'deki durum için de yorumlarda bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması adına Türkiye'nin çaba sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, bölgede demokratik bir yönetim modelinin tesis edilmesi gerektiğini aktardı.

İsrail ile ilgili konularda da son günlerde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kurtulmuş, "Artık İsrail uluslararası toplum nezdinde hesap vermek zorunda kalacak" dedi. Kurtulmuş, bu durumun insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bizler, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretlerde bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretlerde bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, çeşitli programlar dolayısıyla ülkede bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle bir araya geldi.

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