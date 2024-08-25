TBMM Başkanı Kurtulmuş Kütahya'da Sivil Toplum Buluşması'nda Konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Güçlü Mesajlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'da düzenlenen Sivil Toplum Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Anadolu coğrafyasının emperyalist tuzaklarla dolu olduğunu vurgulayarak, milli ruhun korunmasının önemine dikkat çekti.

Ecdadımızın Derslerine Değindi

Kurtulmuş, konuşmasında, 'Bu coğrafya, büyük ecdadın insanlığa öğrettiği derslere rağmen hala kem gözle bakanlar var' diyerek milli ruhu kaybetmemenin gerekliliğine işaret etti. 25-26 Ağustos tarihlerini, Anadolu coğrafyası için tarihi önemli eşikler olarak nitelendirdi.

Kurtuluş Mücadelesi ve Zafer

102. yıl dönümü kutlamaları ile Dumlupınar'dan başlayarak 30 Ağustos Zaferi'ne kadar uzanan süreci hatırlatan Kurtulmuş, o dönemde dağılmış bir ordunun nasıl ayağa kalktığını anlatarak, bu büyük mücadelenin milletin tarihindeki önemi üzerinde durdu.

Emperyalizme Meydan Okuma

Kurtulmuş, 'Bu coğrafyanın her yeri, emperyalistlerin tuzaklarıyla dolu' diyerek, mücadele ruhunu kaybetmemek gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek, Anadolu'nun karşılaştığı tehditlerin hala devam ettiğini ifade etti.

Milli Hasletlerimizin Önemi

Konuşmasında, milli ruhun, vatanseverlik duygusunun, hürriyet ve haysiyetin önemine değinen Kurtulmuş, bunların genç nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Toplumsal Dayanışma Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin toplumsal dayanışma ruhunun önemine de değinerek, farklılıkların bir araya gelerek toplumsal mutabakat içinde yaşamanın gücünü gösterdiğini belirtti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler örnek alınarak, ulusun birlikteliği sergilendi.

Güçlü Türkiye Amaçlanıyor

Kurtulmuş, Türkiye'nin hem millet hem de devlet olarak güçlü olması gerektiğini ifade etti. 'Güçlü millet, güçlü devlet' anlayışıyla yol alacaklarını sözlerine ekledi.

Kütahya Ziyareti ve Valilik Temasları

Programın ardından Kütahya Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, Vali Musa Işın’dan bilgi aldı ve valilik binası önünde tören mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, burada konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Büyük Taarruz Zafer Haftası Kutlama Törenleri dolayısıyla bulunduğu Kütahya'da, Valiliği ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Musa Işın’dan (solda) bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Büyük Taarruz Zafer Haftası Kutlama Törenleri dolayısıyla bulunduğu Kütahya'da, Valiliği ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Musa Işın’dan (solda) bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Büyük Taarruz Zafer Haftası Kutlama Törenleri dolayısıyla bulunduğu Kütahya'da, Valiliği ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Musa Işın’dan (solda) bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Büyük Taarruz Zafer Haftası Kutlama Törenleri dolayısıyla bulunduğu Kütahya'da, Valiliği ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Musa Işın’dan (solda) bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programları kapsamında Kütahya’ya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Kütahya Valisi Musa Işın ve yöresel kıyafetli çocuklar çiçekle karşıladı.