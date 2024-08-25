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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kütahya'daki Zafer Haftası Etkinliklerine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'da gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 19:34
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kütahya'daki Zafer Haftası Etkinliklerine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zafer Haftası'nda Kütahya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’da düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, burada Zafer Abidesi’nde bir anma programı gerçekleştirdi ve ardından Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Zafer Abidesi'nde Anma Töreni

Zafer Abidesi'ndeki anma etkinliği, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Numan Kurtulmuş, abideye, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir çelenk sundu.

Dumlupınar Şehitliği Ziyareti

Kurtulmuş, ardından Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederek burada da bir program düzenledi. Saygı duruşunun ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, burada hafız çocuklarla da bir araya geldi.

Eşlik Edenler

Etkinliklerde Kurtulmuş’a Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve diğer milletvekilleri eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’de düzenlenen törene katıldı. Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’de düzenlenen törene katıldı. Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’de düzenlenen törene katıldı. Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’de düzenlenen törene katıldı. Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

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