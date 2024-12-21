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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuzey Makedonya Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yapıldığı Kuzey Makedonya Başbakanlık binasında Kurtulmuş, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin dostluk ilişkilerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kuzey Makedonya'ya Destek

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye’nin bu ülkeye sağladığı desteklerin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Kuzey Makedonya'nın gelişimini görmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi İlişkilerin Önemi

İki ülke arasındaki tarihi köklü ilişkilerin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Kuzey Makedonya kökenli ve Türk kökenli vatandaşların bu ilişkilerin gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın çok dilli ve çok dinli yapısının korunması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

NATO ve AB İşbirliği

Kurtulmuş, NATO çerçevesindeki işbirliklerinin ilişkilerde önemli bir faktör olduğunu belirtirken, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini de desteklediklerini kaydetti. İki ülke arasında ikili ilişkileri artırma arzusunu dile getirdi.

Yeni İşbirlikleri ve Destekler

Türkiye-Kuzey Makedonya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulmasını öncelikli hedef olarak belirleyen Kurtulmuş, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumların faaliyetleri için Kuzey Makedonya makamlarına teşekkür etti. Kurtulmuş, savunma sanayisi, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini geliştirme isteklerini de dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya geldi.

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