TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuzey Makedonya'da Önemli Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da, Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Suriye'de tüm etnik, siyasi, dini ve mezhebi farklılıkların temsil edildiği demokratik bir sürecin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Barış için Sorumluluk Alıyor

Kurtulmuş, Türkiye’nin, Suriye'deki barışın tesis edilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini ifade etti. Üsküp'te Gaşi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki dostluğu artırma niyetinde olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana süreklilik arz eden güçlü ilişkilerin ticaret ve savunma sanayisi alanlarında da gelişmeye devam ettiğini aktardı. Türkiye’ye en fazla turistin Kuzey Makedonya'ya geldiğini belirten Kurtulmuş, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi Türk kuruluşlarının ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

Balkanlar İçin Uzlaşma ve İşbirliği Vurgusu

Kurtulmuş, Balkanlar’daki anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Balkanlar’da yaşanan derin travmaların unutulmaması gerektiğini, bu nedenle dostluk, barış ve kardeşliğin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Diplomatik Rolü ve Barış Temennisi

Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin aktif rol oynadığını hatırlatarak, barış perspektifini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Makedonya'nın Kiev Büyükelçiliğine düşen füze nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suriye'deki Durum ve İzleri

Suriye'deki mevcut durumu ele alan Kurtulmuş, 61 yıldır devam eden bir rejimin sona erdiğini ve Türkiye’nin burada sorumluluk alarak barış sürecine katkıda bulunacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve oluşan insani trajediye dikkat çekerek, dünya kamuoyunun bu durumu durdurmaya yönelik çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, yoğun programına ilişkin bilgiler verdikten sonra, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluğun kalıcı olması temennisinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.