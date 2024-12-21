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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Törenle Ağırlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Törenle Ağırlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Makedonya Ziyaretinde Resmi Törenle Karşılandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi bir törenle karşılandı. Ziyaretin başlangıcı, Kuzey Makedonya Meclisi'ndeki tören alanında gerçekleştirilirken, Kurtulmuş ve Gaşi'nin alandaki yerlerini almasıyla birlikte kutlamalar başladı.

Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla devam etti. Kurtulmuş, tören kıtasını selamlayarak önemli bir başlangıç yaptı. Ardından, Kurtulmuş ve Gaşi, heyetlerini birbirlerine takdim etti ve baş başa ile heyetler arası görüşmelere geçildi.

Törene Katılım Sağlayan İsimler

Törende, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da yer aldı.

Bu ziyaret, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.

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