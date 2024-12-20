TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Ziyaretine Çıkıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’ya gitmeye hazırlanıyor. 21-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda, Kurtulmuş, başkent Üsküp’te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Aynı zamanda, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile de bir araya gelecek olan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliği ve güncel global ile bölgesel meseleler gündeme gelecek.

Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılarak, katılımcılara hitap edecek ve bayram kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edecek.

Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi parti liderleriyle de görüşecek olan Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek.

Ayrıca, Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu’nu da ziyaret edecek olan Kurtulmuş, burada 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak.

Kurtulmuş’a, bu anlamlı ziyaretinde milletvekillerinden oluşan bir parlamento heyeti de eşlik edecek.