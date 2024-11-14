TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Hara ile İlişkileri Güçlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Hara ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Kurtulmuş, uluslararası alanda İsrail hükümetinin işlediği insanlık suçlarının durdurulması için BM kararlarına uyumun sağlanması amacıyla uluslararası baskı oluşturulması gerektiğini savundu.

BM Üyeliğinin Askıya Alınması Gerekiyor

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, İsrail'in BM kararlarını uygulayana kadar üyeliğinin askıya alınmasının zamanının geldiğini belirtti. “İsrail hükümeti, dünya genelinden gelen tepkilere rağmen insanlık suçlarını işlemeye devam ediyor. Bu durumu globale taşımamız gerekiyor” şeklinde ifadeler kullandı.

Malavi ile İlişkilerin Güçlenmesi

Kurtulmuş, Türkiye-Malavi ilişkilerinin üst düzey ziyaretlerle zenginleşeceği umudunu dile getirerek, karşılıklı işbirliğinin tüm alanlarda gelişeceğini vurguladı. Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerinde kazan-kazan prensibinin önemine değinen Kurtulmuş, bu bağlamda Malavi’nin de katkı sağlamasına ihtiyacın olduğunu belirtti.

Malavi Meclis Başkanı Hara’nın Açıklamaları

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin iki ülke arasında yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Hara, Türkiye’nin dost ülke olarak kendilerine yaklaşımının önemini vurgulayarak, iki ülkenin ikili ilişkilerini geliştirmek için çok çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in BM Üyeliği ve Uluslararası Baskılar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki üyeliğinin askıya alınması üzerine yapılan çalışmalara önem verdiklerinin altını çizdi. Hükümetlerin baskı altında kalması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunun uluslararası barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Kurtulmuş, ayrıca, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni bir anayasa hazırlama sürecinin de mecliste tartışılmaya açıldığını ve bu konuda Türk halkının beklentilerine cevap vermeleri gerektiğini vurguladı. Demokratik temsili güçlendirmeye yönelik çabalara değinen Kurtulmuş, müzakerelerde geniş bir katılıma önem vereceklerini belirtti.

Kurtulmuş ve Hara, basın toplantısının ardından TBMM'de milletvekillerini selamlayarak iç turlara katıldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.