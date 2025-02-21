TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i Şehadetinin Yıl Dönümünde Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malcolm X'i sosyal medya üzerinden andı, özverisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i Şehadetinin Yıl Dönümünde Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i Şehadetinin Yıl Dönümünde Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Müslüman aktivist Malcolm X'i andı. Kurtulmuş, bu anlamlı anma mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Malcolm X'in Etkisi

Kurtulmuş, paylaştığı mesajda, Malcolm X'in düşüncelerinin ve eylemlerinin 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham kaynağı olduğunu belirtti. Mesajında şunları ifade etti:

"Modern çağda ırkçılığa, ayrımcılığa ve sömürgeciliğe karşı insanlığın verdiği adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam mücadelesinin sembollerindendir El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Malcolm X, bir insanın hayatının tek bir sözcükle dahi değişebileceğini kendi yaşamıyla kanıtlamış, düşünceleri ve eylemleriyle 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham olmuştur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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