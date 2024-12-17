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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'nde dua etti ve Hazreti Mevlana'nın anma törenlerine katıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlana Müzesi Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli bir ziyarette bulunmak üzere Konya'ya geldi. Ziyaretinin önemli bir kısmını Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerçekleştiren Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Dua ve Sohbet

Mevlana Müzesi'nde Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kurtulmuş, burada bulunan vatandaşlarla da sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Şems-i Tebrizi Türbesi'ne Ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde sadece Mevlana Müzesi yoktu. Ziyaretinin devamında Şems-i Tebrizi Türbesini de ziyaret ederek, burada da kısa bir dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un (sağda) da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un (sağda) da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

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