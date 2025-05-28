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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi ve TBMM'ye görev düştüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye İçin TBMM'ye Görev Düşüyor"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti ve terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sürecin açık bir şekilde, milletin gözü önünde ve planlı bir biçimde sonuçlandırılması için TBMM'ye önemli görevler düştüğünü belirtti. "TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekmektedir" dedi.

Terörsüz Türkiye Sürecinin Geleceği

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu süreçteki tarihi katkısını vurgulayarak, "Özellikle İmralı'nın açıklaması ve ardından terör örgütünün silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TBMM’nin tarihi sorumluluğunu yerine getirerek Terörsüz Türkiye sürecini en iyi şekilde sonuçlandırması temennisinde bulundu. Kurtulmuş, "Türkiye, yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısını meşgul eden bu terör belasından kurtulacaktır. Siyasi partilerimizi bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Komisyonun Kurulması

Gazetecilerin komisyonun kurulmasına dair sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, "En kısa sürede komisyonun çalışma detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bahçeli’ye sürecin önünü açan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.

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