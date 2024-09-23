TBMM Başkanı Kurtulmuş Moskova'da İş Adamları ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da İş Adamları ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Dünyada var olan küresel finansal sistemin bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir. Yakın bir zaman içinde yeni bir finansal ve ekonomik sistem arayışları belirginleşecektir." dedi.

Türkiye-Rusya İlişkilerinin Önemi

Kurtulmuş, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu vurguladı: "Türkiye-Rusya ilişkileri, çeşitli zorluklara rağmen güçlü bir şekilde devam ediyor. Tarihi ve kültürel bağlarımız, iki ülkenin dostluğunu pekiştiriyor." diye ekledi.

Yeni Dönem ve Çok Kutuplu Dünya

Kurtulmuş, dünyanın çok kutuplu bir yapıya geçişinin başlangıcında bulunulduğunu belirtti. Bu bağlamda, Türkiye olarak yeni iş birliklerinin kurulmasını ön planda tuttuklarını ifade etti.

Barış ve İstikrar Stratejisi

Türkiye'nin bu yeni dönemde özellikle barış ve istikrar sağlama çabalarında aktif olacağını belirten Kurtulmuş, "Gerek bölgesel gerekse küresel ölçekli barışı sağlamak için Türkiye olarak önemli adımlar atıyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde de arabuluculuk çabalarımız sürecektir." dedi.

Dünya Sisteminin Yetersizliği

Kurtulmuş, günümüzün en önemli sorunlarından birinin dünya sisteminin yetersizliğine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarına da değinerek, bu durumun yeni bir küresel sistem ihtiyacını artırdığını ifade etti.

Küresel Finansal Sistem Değişiminde Türkiye’nin Rolü

Ambargo ve yaptırımların uluslararası finans sisteminde yarattığı zorluklar hakkında, "Mevcut küresel finansal sistem bu durumu sürdüremez. Yeni bir sistemin inşa edilmesi zorunlu hale gelecektir." diyerek, Türkiye'nin bu süreçteki rolünün önemini vurguladı.

Toplantıya TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türk Büyükelçi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi.