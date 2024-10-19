TBMM Başkanı Kurtulmuş Muhtarlar Günü'nü Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Muhtarlar Günü Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kurtulmuş, bu özel gün vesilesiyle muhtarların toplumdaki önemli rolünü vurguladı.

Muhtarlar, Demokrasinin Temel Taşıdır

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, "Demokrasinin merkezden yerele ulaşması, muhtarlık müessesesiyle mümkündür. Muhtarlar, vatandaşın ihtiyacını kamuya, kamunun imkanlarını vatandaşa ulaştırmada bir köprü vazifesi olmanın yanı sıra sağlıklı ve başarılı bir demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur." şeklinde ifadelerde bulundu.

Başarılar Diledi

Mesajında muhtarların özverili çalışmaları için teşekkür eden Kurtulmuş, "Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diyerek muhtarlara olan desteğini belirtti.