TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Narin Kızımızın Vefatı Hepimizi Üzdü'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Duygusal Başsağlığı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Adaletin Takibi İçin Söz Verdi

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Narin Güran'ın öldürülmesi sonrası adalet arayışının ne denli önemli olduğunu vurguladı ve toplumda bu tür olayların gündeme getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.