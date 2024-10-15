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TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile Görüşme Gerçekleştirdi

Kurtulmuş, Ackson ile uluslararası parlamenter iş birliğini ve barış çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Ackson'un Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde bir araya geldi. Kurtulmuş, bu önemli buluşmada PAB'ın 149. Genel Kurulu’nun başarılı bir şekilde organize edildiğini ve katılımcıların çeşitli görüşlerini ifade etme fırsatı bulduğunu belirtti.

PAB'ın Rolü ve Önemi

Kurtulmuş, PAB’ın uluslararası platformlarda önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayarak, Ackson'un bir yıl boyunca sürdürdüğü başkanlık görevinde elde ettiği başarılar için kendisini tebrik etti. Dünyada pek çok bölgedeki çatışma ve gerilimlerin derinleştiğini dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin, günümüz dış politikasında artık güçlü bir araç haline geldiğini kaydetti.

Barış İçin İş Birliği Çağrısı

Kurtulmuş, "Bu platformlar aracılığıyla dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Biz, her zaman PAB’ın çalışmalarını destekleme amacı güdüyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevcut uluslararası sistemin çatışmalar ve adaletsizlikler konusunda yeterli çözümler üretemediğini de belirtti.

Tanzanya ile İyi İlişkiler

Kurtulmuş, Tanzanya Parlamentosu Başkanı olan Ackson'a, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluk ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için arzu ve isteğini dile getirdi.

Görüşmeye Katılan İsimler

Görüşmede, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye’nin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

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