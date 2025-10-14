TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Lahor'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti ve ev sahipliğine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

Ziyaretin Detayları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Kurtulmuş'a, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova da eşlik etti. Ziyaret, Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı” dolayısıyla bulunduğu Pakistan’ın Lahor kentinde, Pencap Eyalet Meclisi'ni, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova (sağ 3) ile ziyaret etti. Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan (sağ 2), ziyarette ev sahipliği yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları...

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL