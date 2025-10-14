TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

Ziyaretin Detayları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Kurtulmuş'a, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova da eşlik etti. Ziyaret, Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı” dolayısıyla bulunduğu Pakistan’ın Lahor kentinde, Pencap Eyalet Meclisi'ni, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova (sağ 3) ile ziyaret etti. Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan (sağ 2), ziyarette ev sahipliği yaptı.