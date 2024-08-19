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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Rahmetle Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u sosyal medya hesabından andı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:08
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Rahmetle Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u unutmadı.

Tarihçi ve Bilim İnsanı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, "Tarih alanında yaptığı ve kültür mirasımıza kattığı çalışmalarla ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u, vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bu anma mesajıyla, Dursun’un kültürel mirasa katkıları bir kez daha gündeme geldi.

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