TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Gürdoğan'ın Vefatı Üzerine Başsağlığı Diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anlamlı Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Derin Üzüntü Duydu

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim edebiyat dünyamızın önemli dergilerinden Mavera'nın temel direklerinden değerli ilim, fikir ve düşünce adamı Nazif Gürdoğan ağabeye Allah'tan rahmet; ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, Türk edebiyatı ve gazetecilik alanında önemli katkılarda bulunmuş bir isimdi.