TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ramazan Ayını Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, bu mübarek ayın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilal göründü. İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç." ifadelerine yer veren Kurtulmuş, Ramazan’ın, asırlardır süregelen bir sevinç ve neşeyle karşılandığını vurguladı.

Kurtulmuş, Ramazan’ın kalplere arınma, inananlara hidayet ve rahmet ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu kutlu ay; infakla iyiliği yaymak, sofralarımızı ve gönüllerimizi kardeşliğe açmak; paylaşarak ümmet olma bilincine varmak için bir fırsattır. İnşallah Ramazan Bayramı'na ulaşabiliriz. Şehr-i Ramazan’ın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Oruçlarımız makbul, sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun."