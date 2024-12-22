TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış Şehitlerini Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri anmak üzere anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kurtulmuş, şehitlerin hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.

Destanı Unutmayacağız

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, Sarıkamış'ın aziz şehitlerini saygıyla, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Vatan, hürriyet ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahraman askerlerimizin Allahuekber Dağları'nda yazdığı bu destanı; onların torunları olarak bir asır sonra dahi hayırla hatırlıyor, onların mirasını gelecek nesillere aktaracağımıza söz veriyoruz."