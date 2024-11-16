TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u Vefatının 3. Yılında Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sezai Karakoç'u vefatının 3. yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üstadını rahmetle andığını belirtti.

Sezai Karakoç'un Edebi Mirası

Paylaşımında, Sezai Karakoç'un Türk şiirindeki yerinin yanı sıra, modern Türk düşüncesinin büyük bir mütefekkiri ve nezaket timsali bir beyefendi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "İslam medeniyetinin ihyasına ömrünü vakfetmiş, 'Diriliş Nesli' ideali doğrultusunda yazmış, anlatmış ve yaşamıştır."

Daha sonra, Karakoç'un bıraktığı eşsiz külliyatın her zaman istifade edilecek bir miras olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Üstat Sezai Karakoç'un ruhu şad, mekanı cennet olsun." diyerek hislerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.