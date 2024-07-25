TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Büyükelçisini Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur Büyükelçisi ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u makamında kabul etti.

Meclis Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Kurtulmuş'un Büyükelçi Li Peng Kok ile gerçekleştirdiği bu görüşme basına kapalı olarak yapıldı. İki taraf arasındaki görüşmenin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, diplomatik ilişkilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüşme, Türkiye-Singapur ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u makamında kabul etti.