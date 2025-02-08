TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sivil Demokrasi Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sivil Demokrasi Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sivil demokrasisini korumanın önemine değindi. "Demokrasiye tüm partileriyle birlikte sahip çıkan Türkiye'nin sivil demokrasisini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur" diyen Kurtulmuş, bunun yanı sıra, TBMM'nin saygınlığını korumak gerektiğini de ifade etti.

Milli İrade ve Meclis Saygınlığı

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradeye sahip çıkmak, Meclisin mehabetine ve saygınlığına sahip çıkmakla mümkündür." Kartal AİHL için düzenlenen Meclis Simülasyonu'nun büyük bir değer taşıdığını belirten Kurtulmuş, bu etkinlikte başarılı tartışmaların yapılacağına inandığını ifade etti.

Demokrasi ve Adalet Üzerine Düşünceler

Türkiye'nin en temel eksikliğinin, bilgi değil, kendi değerlerini bilme yetisinin eksikliği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Kendimizi bilmek, milletimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi bilmek, geleceğe hazırlayacak en önemli unsurlardır" dedi.

TBMM'nin Tarihi ve Önemi

Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece yasaların görüşüldüğü bir yer değil, aynı zamanda milli kurtuluş mücadelesinin karargahı olduğunu belirtti. TBMM, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da gazilik unvanını kazanmış bir meclistir. Kurtulmuş, "Dünyada gazilik rütbesine ikinci kez ulaşan başka bir meclis yok" dedi.

Sivil Demokrasiyi Koruma Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'de sivil demokrasiyi itibarsızlaştırmaya çalışan karanlık odaklara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti. "Milletvekillerini itibarsızlaştırmak için yalan haberler yayılıyor. Sivil siyaseti gölgelemek isteyenlere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Gelecek İçin Üç Temel İlkeler

Kurtulmuş, Türkiye demokrasisinin geleceği için adalet, mutabakat ve siyasetin önemli olduğunu vurguladı. "Devlet, adaleti sağlamakla yükümlüdür" diyerek, bu ilkelere bağlı bir yönetim anlayışının önemini belirtti. Ayrıca, gençliğin güçlü bir Türkiye'nin inşasında temel unsur olduğunu ifade etti.

Programda İstanbul Valisi Davut Gül ve çeşitli okul temsilcileri de yer aldı. Okul Müdürü Özkan Öztürk, Kurtulmuş'a hediyeler takdim etti ve tören sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.