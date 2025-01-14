TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı Bab-ı Ali Toplantıları'nda önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Suriye'nin geleceği için toplum kesimlerinin yönetimde temsil edilmesinin şart olduğunu vurguladı. "Suriye'de hangi dini kökenden, hangi etnik kökenden, hangi kültürel farklılığa sahip olursa olsun, bütün toplum kesimlerinin Suriye yönetiminin içerisinde olması ve onların da temsil edildiği bir sistemin kurulması beklentimizdir," dedi.

Küresel Sorunlar ve Sığınmacılar

Kurtulmuş, günümüzde savaşlar, işgaller ve çevresel sorunlar nedeniyle küresel göç hareketlerinin tüm dünyayı etkilediğini ifade ederek, farklı ülkelerin göç konusundaki tutumlarını değerlendirdi. "Göç meselesinin çözülmesi gereken önemli bir küresel sorun olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

İnsan Hakları ve Küresel Eşitsizlikler

Kurtulmuş, insan hakları konusundaki çifte standartlara dikkat çekerek, Gazze'deki gelişmelerin insani değerlerin iflasını gösterdiğini belirtti. Küresel gelir eşitsizliğinin dünyanın en büyük felaketi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, dünya genelindeki servetin sadece %1'lik bir kesim tarafından kontrol edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Geleceği ve Küresel Rolü

Türkiye'nin önlenemez bir yükselişin eşiğinde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, bu çok kutuplu dünya sistemi içerisinde kendisine ihtiyaç duyulan önemli ülkelerden biri olacaktır," şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirirken, İsrail'e karşı uluslararası adaletin işlediğini dile getirdi. Gazze'deki insanlık dramı için dünya genelinde düzenlenen eylemlerin önemli etkilere sahip olduğunu belirtti.

Suriyeli Kardeşlerimize Yardım

Kurtulmuş, Suriye'de yeni yönetimin kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli kardeşlerine demokratik rehberlik yapma sorumluluğu taşıdığını dile getirdi. "Suriye’nin yeni yönetiminden beklediğimiz de, terör örgütlerinin ülke topraklarından tamamen çıkarılması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır," diye ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programa katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programa katılarak, konuşma yaptı.