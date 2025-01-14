TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart

Kurtulmuş, Suriye'deki toplumsal kesimlerin yönetimde temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu süreçte rol alacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı Bab-ı Ali Toplantıları'nda önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Suriye'nin geleceği için toplum kesimlerinin yönetimde temsil edilmesinin şart olduğunu vurguladı. "Suriye'de hangi dini kökenden, hangi etnik kökenden, hangi kültürel farklılığa sahip olursa olsun, bütün toplum kesimlerinin Suriye yönetiminin içerisinde olması ve onların da temsil edildiği bir sistemin kurulması beklentimizdir," dedi.

Küresel Sorunlar ve Sığınmacılar

Kurtulmuş, günümüzde savaşlar, işgaller ve çevresel sorunlar nedeniyle küresel göç hareketlerinin tüm dünyayı etkilediğini ifade ederek, farklı ülkelerin göç konusundaki tutumlarını değerlendirdi. "Göç meselesinin çözülmesi gereken önemli bir küresel sorun olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

İnsan Hakları ve Küresel Eşitsizlikler

Kurtulmuş, insan hakları konusundaki çifte standartlara dikkat çekerek, Gazze'deki gelişmelerin insani değerlerin iflasını gösterdiğini belirtti. Küresel gelir eşitsizliğinin dünyanın en büyük felaketi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, dünya genelindeki servetin sadece %1'lik bir kesim tarafından kontrol edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Geleceği ve Küresel Rolü

Türkiye'nin önlenemez bir yükselişin eşiğinde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, bu çok kutuplu dünya sistemi içerisinde kendisine ihtiyaç duyulan önemli ülkelerden biri olacaktır," şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirirken, İsrail'e karşı uluslararası adaletin işlediğini dile getirdi. Gazze'deki insanlık dramı için dünya genelinde düzenlenen eylemlerin önemli etkilere sahip olduğunu belirtti.

Suriyeli Kardeşlerimize Yardım

Kurtulmuş, Suriye'de yeni yönetimin kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli kardeşlerine demokratik rehberlik yapma sorumluluğu taşıdığını dile getirdi. "Suriye’nin yeni yönetiminden beklediğimiz de, terör örgütlerinin ülke topraklarından tamamen çıkarılması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır," diye ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programa katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programa katılarak, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızılhaç Başkanı Egger, Gazze'de Yaralı ve Yerinden Edilmiş Filistinlileri Ziyaret Etti
2
Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı
3
Bursa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
4
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
5
Southern California Edison'a Yangın Davası Açıldı
6
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi
7
İsrail Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!