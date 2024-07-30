TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan Büyükelçisini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan Büyükelçisini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile bir araya geldi. Gerçekleşen bu önemli görüşme, basına kapalı bir ortamda yapıldı.

Görüşmenin Önemi

Tacikistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu tür ziyaretler önemli bir rol oynamaktadır. Kurtulmuş'un uluslararası ilişkiler konusundaki deneyimi, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik katkı sağlayabilir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov'u kabul etti.