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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle etkileyici bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Atatürk’ü anarak şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk'ün hatırasını yad ederken onun şahsında, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz."

Kurtulmuş, bu vesileyle milli birlik, bağımsızlık ruhu ve milli egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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