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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül Darbesinin 44'üncü Yılına Önemli Açıklamalar

Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, darbelerin izlerini silmemiz ve yeni bir anayasa gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül Darbesinin 44'üncü Yılına Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un 12 Eylül Darbesine Dair Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Nasıl ki 12 Eylül'ün toplumsal, siyasi ve ekonomik bedelleri milletimizin kararlılığıyla aşılmışsa, şimdi de darbe anayasasını tarihin çöplüğüne atmak ve milletimizin iradesini tam anlamıyla yansıtan, demokrat, sivil, kapsayıcı ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Darbenin Toplumsal Yansımaları

Kurtulmuş, 1980 darbesinin, aziz milletin hafızasında derin yaralar açtığını ve demokrasiye karşı en büyük ihanetlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti. "O kara günlerde milletin iradesi yok sayıldı; vatandaşların hak ve özgürlükleri gasp edildi," diyen Kurtulmuş, darbenin ardından yaşanan hukuksuzlukların toplumsal vicdanı derinden etkilediğini ifade etti.

Darbelerin Sonuçları ve Gelecek İçin Mesajlar

Kurtulmuş, "12 Eylül darbesi ülkemizin bağımsızlığını da hedef alan bir emperyalist müdahale girişimiydi. Bu karanlık dönemde yaşananlar, demokrasiden uzaklaşıldığında nelerle karşılaşılabileceğinin acı örnekleridir," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin bir daha asla darbelerin yaşanmayacağı bir demokratik ülke olması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Bir Anayasa Çağrısı

Kurtulmuş, katılımcı demokrasiye dayanan bir anayasanın, ülkenin huzur ve güven içinde geleceğe yürümesine katkı sağlayacağını belirterek; "Türkiye'nin güçlü, adil ve demokratik yarınları, darbe anayasaları ile değil, millet iradesinin şekillendirdiği yeni bir anayasayla inşa edilecektir," dedi. Ayrıca, 12 Eylül darbesinin mağdurlarını saygıyla andığını ifade ederek, "Demokrasi, özgürlükler ve değerlerimiz uğruna mücadelemizi sürdürme sözümüzü bir kez daha yineliyoruz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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