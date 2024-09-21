TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 21 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Mesaj
21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden anlamlı bir mesaj yayınladı.
Barışın Önemi
Kurtulmuş, mesajında barışın insanlık için en büyük ideal ve temel hak olduğunu vurguladı. "Bugün, küresel barışa ulaşma hedefi yalnızca diplomatik değil, insani bir zorunluluktur," Kurtulmuş, başta Filistin olmak üzere, birçok bölgede zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduklarını belirterek, "Dünya, vicdanının sesini dinlemeli ve çatışmalarda akan kanı durdurmalıdır," Tüm insanlığın barış ve adalet arayışında el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Barış ve esenlik dolu günler diliyorum,"
Desteklenen Mazlum Halklar
Birlikte Barış İçin Çalışmalıyız
Kurtulmuş, başta Filistin olmak üzere, birçok bölgede zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduklarını belirterek, "Dünya, vicdanının sesini dinlemeli ve çatışmalarda akan kanı durdurmalıdır," Tüm insanlığın barış ve adalet arayışında el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Barış ve esenlik dolu günler diliyorum,"
Tüm insanlığın barış ve adalet arayışında el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Barış ve esenlik dolu günler diliyorum,"