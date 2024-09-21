TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 21 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Mesaj

21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden anlamlı bir mesaj yayınladı.

Barışın Önemi